In der Nacht auf Sonntag kam es in Wien-Wieden zu einer spektakulären Einbruchserie: Zwei Jugendliche, gerade einmal 13 und 16 Jahre alt, sollen laut Polizei gleich vier Geschäftslokale in kurzer Zeit ins Visier genommen haben! Wenig später sorgten auch in der Brigittenau mehrere Jugendliche für einen Polizeieinsatz ...