„Dass Staudinger Vorzugsstimmen sammelt, ist okay“

„Krone“: Herr Della Rossa, woher kommt Ihr Nachname?

Antonio Della Rossa: Den habe ich von meinem Vater, der Italiener ist. Er hat meine Mutter, die in Nüziders aufgewachsen ist, in den 70er-Jahren in London kennengelernt, wo sie als Au-pair-Mädchen gearbeitet hat.