Rechnungshof übt harsche Kritik an der Volksoper

Basisfinanzierung an Erreichen von Zielen knüpfen

Diese Abgeltung stieg in den 23 Jahren seit der Ausgliederung der Volksoper um jährlich 1,81 Prozent von 33,08 Millionen Euro auf 49,99 Millionen Euro. Dass die Steigerungsrate „nicht nachvollziehbar mit der Erreichung vereinbarter Ziele verknüpft“ ist, kritisiert der Rechnungshof nun in seinem Bericht. So habe die Bundestheater-Holding zwar mit der Volksoper Leistungs- und Zielvereinbarungen abgeschlossen. Für den Fall, dass sie nicht eingehalten wurden, gab es jedoch keine Konsequenzen. Auch gab es keine finanziellen Anreize, die Ziele zu erreichen.