Radfahrer (82) gestürzt: Polizei sucht Beteiligten

Gegen 12.50 Uhr war der Einheimische mit seinem Fahrrad in Innsbruck auf dem Radweg hinter dem Viaduktbogen Nr. 76 in westliche Richtung unterwegs. „Als ein unbekannter Radfahrer an dem 82-Jährigen vorbeifuhr, kam der Österreicher zu Sturz und verletzte sich leicht“, heißt es seitens der Polizei.