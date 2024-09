Tobias Pötzelsberger: Good Songs vom Fernsehmacher

Posthof Linz als erste Anlaufstelle

Pötzelsberger verrät: Das neue Album „Prudence/Besonnenheit“ wird neun Songs vereinen. Insgesamt würde es eine Wandlung markieren: „Einerseits weg vom früheren Bandnamen The More Or The Less, andererseits hin zu einer breiteren musikalischen Farbpalette.“