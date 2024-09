Offene Zweierbeziehung? „Wieso denn nicht!“

Die Leute am Frühstücksbuffet drehen sich um, tuscheln. Tja, die langjährige SOKO-Kitzbühel-Kommissarin bleibt halt nicht unerkannt. Auch nicht im schlichten Sommerkleid – so ganz ohne Waffe. Kristina Sprenger hat sich mit ihrem Ehemann Gerald und Tochter Rosa ein Wochenende im Hotel Seevilla am Wolfgangsee gegönnt. Chefin Franziska Gastberger begrüßt die prominenten Gäste, zeigt ihnen ihr Traumhaus. „Der perfekte Ort zum Entspannen“, lacht Sprenger und macht es sich auf einer Liege am See gemütlich. Das Drehbuch in Reichweite. Immerhin steht Anfang Oktober die Premiere des Stücks „Offene Zweierbeziehung“ im Stadttheater Berndorf an. Klingt interessant?