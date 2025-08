Radausfahrten endeten mit schweren Unfällen

Gegen Mauer geprallt

Am Attersee fuhr ein 79-jähriger Deutscher mit seinem Mountainbike auf der Großalmstraße in Steinach am Attersee Richtung See. Plötzlich kam er zu Sturz und prallte gegen eine Steinmauer. Der Pensionist, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Landeskrankenhaus Gmunden eingeliefert.