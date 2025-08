Gemeinden suchen neue Wege, um an Geld zu kommen

Der Tourismusort Hallstatt setzt gleich auf zwei Standbeine – einerseits auf ein Wasserkraftwerk, anderseits auf eine WC-Anlage, für die zu bezahlen ist. Perg betreibt gleich fünf Kraftwerksanlagen, in Schärding spült das Parkhaus Geld in die Gemeindekassen. Und wie in Weyregg setzt man auch in Klaffer auf Einnahmen aus einem Campingplatz. Langer-Weninger sagt: „Diese Projekte zeigen, was möglich ist, wenn Gemeinden Mut zur Eigeninitiative haben.“RL