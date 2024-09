Leitha: Weiterhin banger Blick auf den Pegelstand

„Derzeit hält alles und es schaut aus, als ob wir mit einem blauen Auge davonkommen. Aber sicher ist es immer noch nicht“, meint Bürgermeister Gerhard Dreiszker. Denn der angesagte Höhepunkt der Wassermassen war auch Dienstag Nachmittag noch nicht erreicht. Das Wasser stieg noch immer. Ein ähnliches Bild zeigt sich in den anderen Leitha-Gemeinden im Bezirk Neusiedl am See.