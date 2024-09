Warum Wien jetzt nicht unter Wasser steht

„Wien kann Hochwasser“, resümierte Bürgermeister Michael Ludwig nach dem Wochenende. Dass das so ist, liegt auch an den mächtigen Staubecken im Westen. Dazu kommt einiges Fingerspitzengefühl bei jenen, die dort ausharren, wenn das Wasser kommt – sogar, wenn mitten in der Flut der Strom ausfällt.