Ghana: Schallenberg unterschrieb Migrationsvertrag

Neue Botschaft eröffnet

Schallenberg eröffnete am Freitagabend gemeinsam mit Außenministerin Botchwey die Österreichische Botschaft in Accra. Es ist die elfte österreichische Botschaft in Afrika und erst die sechste Botschaft im Afrika südlich der Sahara, betonte er. Es sei wegen der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung des Kontinents, seiner demografischen Entwicklung, aber auch aus Sicherheitsgründen wichtig, „den Fuß in der Tür zu haben“, sagte Schallenberg. Afrika sei der „einzige Kontinent auf dem Planeten, der demografisch jünger wird“. Er betonte: „Die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen mit Afrika gestalten, wird entscheidend sein für den Wohlstand und die Sicherheit in Europa.“ Ghana sei hier ein „Ort der Sicherheit und Demokratie“ mit ähnlichen Zugängen zu multinationalen Fragen wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder Abrüstung.