Deutsche Regierung setzt Familiennachzug auch aus

Kritik an den Plänen kam unter anderem von Flüchtlingsorganisationen. „Wir sprechen hier über den Nachzug der Kernfamilie, also Kinder und Partner, in der Regel die Frauen. Wir wissen aus Studien, dass die Trennung von der eigenen Familie für Geflüchtete psychisch sehr belastend ist und damit auch deren Integration behindert“, gab auch Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu bedenken.