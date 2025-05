Nach zu kühlem Mai startet Juni mit Tropenhitze

Am Feiertag präsentiert sich vor allem der Vormittag an der Alpennordseite noch verregnet, zum Nachmittag hin lockert es jedoch langsam auf. Am hartnäckigsten halten sich Schauer und Gewitter noch vom Tiroler Unterland bis ins westliche Niederösterreich. Freundlicher ist es zum Start in den Tag überall sonst, doch im Tagesverlauf könnte es auch im übrigen Land den ein oder anderen Schauer geben. Tageshöchstwerte: bis zu 23 Grad.