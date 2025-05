New York Knicks machen Serie noch einmal spannend

Die New York Knicks dürfen in den NBA-Play-offs weiter vom ersten Finaleinzug seit 26 Jahren träumen. Mit einem 111:94-Heimsieg verkürzen sie in der Halbfinalserie der National Basketball Association gegen die Indiana Pacers auf 2:3. Die Knicks lieferten im Madison Square Garden eine große Show ab und vertagten damit die Entscheidung um den Einzug ins Finale. Neben der Verteidigung glänzte vor allem das Star-Duo mit Karl-Anthony Towns und Jalen Brunson.