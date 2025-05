Nvidia warnt vor Führung Chinas im Bereich KI

„Unser Präsident will, dass Amerika gewinnt“

Huang lobte zugleich Trump in höchsten Tönen – unter anderem, weil dieser weitergehende Ausfuhrbeschränkungen der Biden-Regierung vor Inkrafttreten im Mai gestoppt hatte. „Präsident Trump will, dass US-Technologie führend ist“, sagte der Nvidia-Chef in einer Telefonkonferenz mit Analysten. „Unser Präsident will, dass Amerika gewinnt“, bekräftigte er kurz danach im TV-Sender CNBC. Huang begleitete Trump auf dessen Nahost-Reise, wo auch ein Rechenzentren-Projekt bekannt gegeben wurde, von dem Nvidia profitiert.