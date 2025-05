Zollstreit um Donald Trump wird noch lange wüten

Wie berichtet, hatte ein Gericht für internationalen Handel in New York am Mittwoch fast alle von Trump angeordneten Zölle für rechtswidrig erklärt. Die zusätzlichen Abgaben auf Importe würden „aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt“, ordnete das Gericht an. Die Entscheidung war ein großer Rückschlag für die US-Handelspolitik, hatte aber nicht einmal 24 Stunden Bestand. Die Regierung wandte sich umgehend an die nächsthöhere Instanz, die die Anordnung am Donnerstag wieder aufhob.