Bauernhof in Flammen: Frau nur noch tot geborgen

Dramatische Meldung Freitagmorgen aus Maria Lankowitz: In der 2700-Einwohner-Gemeinde in der Weststeiermark konnte in der Nacht eine Person nur noch tot aus einem brennenden Haus geborgen werden. Mitten in der Nacht, um 2.30 Uhr, wurden gleich acht Feuerwehren alarmiert – zusätzlich auch Polizei, Rotes Kreuz und die Stadtwerke Köflach.