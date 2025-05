Putin bereitet an finnischer Grenze Konflikt vor

Bilder des Satellitenunternehmens Planet Labs dokumentierten den schrittweisen Aufbau der neuen Infrastruktur in den Regionen. „Sie bauen ihre Brigaden zu Divisionen aus, was bedeutet, dass die Einheiten in der Nähe unserer Grenzen erheblich wachsen werden – um Tausende“, erklärte Militäranalyst Emil Kastehelmi der „New York Times“. Die strukturellen Veränderungen seien ein erster Vorgeschmack darauf, was in den nächsten Jahren auf Finnland zukomme.