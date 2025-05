Lastwagen verlor Bierkisten auf Bundesstraße

Unfall in unübersichtlicher Kurve

Ein Lkw verlor in dem kurvenreichen Streckenabschnitt aufgrund eines Gebrechens an der Ladungssicherung einen Teil seiner Fracht – mehrere Bierkisten stürzten auf die Fahrbahn. Weil sich der Vorfall in einer unübersichtlichen Kurve ereignete, war eine rasche Absicherung und Räumung erforderlich.