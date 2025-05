Babler verteidigt JJ und legt gegen Israel nach

Zur Erinnerung: Der 24-Jährige hatte in einem Interview Israel scharf kritisiert und in einem Vergleich auf eine Stufe mit Russland gestellt. Beide Nationen seien Aggressoren. Der jüdische Staat, der in diesem Jahr eine Überlebende des Nova-Massakers zum Songcontest schickte, solle im nächsten Jahr vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Der Sänger meinte danach, es tue ihm leid, falls er „missverstanden“ wurde. Er kritisiere zwar die israelische Regierung, verurteile aber Gewalt auf der ganzen Welt. Dies hatte sowohl national als auch international für Empörung gesorgt.