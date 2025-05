„Hitlergruß“ und Kettensäge: Was von Musk bleibt

Kurz darauf löste Musk in Deutschland große Empörung aus, weil er sich in den Wahlkampf einmischte und für die extrem rechte AfD Werbung machte. In einer Videobotschaft zum Auftakt des AfD-Wahlkampfs rief er Ende Jänner die Menschen in Deutschland auf, „stolz“ darauf zu sein, dass sie Deutsche sind. „Kämpft für eine strahlende Zukunft für Deutschland“, forderte Musk in dem Video.