Wollte Hund retten: Frau stürzt 80 Meter in Tod

In Panik Hund hinterhergelaufen

Auf Höhe einer Wasserstation sei einer der Hunde plötzlich in Richtung eines Abhanges gelaufen. Die 43-Jährige geriet in Panik und eilte ihrem Vierbeiner sofort hinterher. „Der Hund stürzte folglich über den dortigen Wasserfall hinab. Die Frau versuchte, auf ihrem Gesäß sitzend auf dem steilen Hang ihrem Hund nachzurutschen“, so die Polizei weiter. Ein fatales Unterfangen!