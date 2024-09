So heikel sind die Unwetter für die Spitzenpolitik

Spitzenpolitik vor Kameras und in Gummistiefeln. Ikonische Fotos des niederösterreichischen ÖVP-Landeshauptmanns außer Dienst Erwin Pröll (beim Jahrhunderthochwasser 2002) blieben im kollektiven Gedächtnis der Republik. Dass Auftritte in Katastrophengebieten aber heikel sein und in die Hose gehen können, mussten die deutsche CDU im Jahr 2021, aber auch Ex-SPÖ-Kanzler Viktor Klima erfahren.