Bauern schlagen Alarm: Felder versinken im Schlamm

Die seit Wochen anhaltenden Niederschläge sorgen nicht nur bei Schulkindern, die ihre Ferien genießen möchten, und bei Freibad-Betreibern für Sorgenfalten. Auch in der Landwirtschaft kann Dauerregen zu einer ganzen Reihe von Problemen führen. Kein Wunder also, dass unter Vorarlbergs Bauern derzeit zumindest eine gewisse Grundnervosität herrscht. „Bis Mitte Juli waren wir recht zufrieden mit der Witterung. Das Frühjahr war heuer weit freundlicher als im Vorjahr. Und nun können wir uns eben nicht gerade über Wassermangel beklagen“, berichtet Harald Rammel, Experte für Gemüsebau in der Landwirtschaftskammer.