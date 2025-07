Heuer entscheiden KSV und Sturm II über Abstieg

Nach mehr als drei Jahrzehnten verabschiedet sich die Regionalliga Mitte heuer in den Ruhestand. Zum vorerst letzten Mal spielen die Steiermark, Oberösterreich und Kärnten gemeinsam einen Aufsteiger in die Zweite Liga aus. Ab 2026/27 wird in einer neuen Regionalliga Süd zunächst ein „steirischer Herbst“ mit acht heimischen Klubs in Hin- und Rückrunde veranstaltet, ehe im Frühjahr die oberen und unteren Vier der Tabelle in zwei Achter-Ligen auf Pendants aus Kärnten treffen.