Defekt am Auto: Zweijähriges Kind eingeschlossen

Technik kann großartig sein, wenn sie funktioniert. Donnerstagfrüh gab es an einem Auto in Villach in Kärnten aber einen Defekt, und der zweijährige Emilio war im Wagen eingeschlossen – bis die Hauptfeuerwache anrückte. Aktuell herrscht in der Draustadt aufgrund des Kirchtags ja Ausnahmezustand.