Schonungslose Selbstkritik von einem Weltmeister

„Es ist schwer zu verstehen, und ich bin sehr enttäuscht von heute, von meiner Leistung, denn ich bin geschockt von dem, was ich heute gezeigt habe“, hatte sich Bagnaia nach dem Sprint am Sachsenring kein Blatt vor den Mund genommen. In Brünn fiel das Fazit eine Woche später zwar nicht mehr ganz so streng aus, dennoch hielt der zweifache Weltmeister fest: „Ich möchte das vergangene Jahr nicht berücksichtigen, denn wenn ich das tue, wäre die laufende Saison auf einer Skala von eins bis zehn eine Fünf. Aber wenn ich nur den Beginn dieser Saison und die Probleme betrachte, würde ich mir eine Sechs geben.“