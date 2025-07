„Falls Marihuana erlaubt wird, hätten wir es gern“

Drogenrausch aus der Trafik? So ist es auch wieder nicht: Seit vergangener Woche darf in den Tabakgeschäften zwar legales Cannabis verkauft werden – davor wurde es in den sogenannten CBD-Shops angeboten -, doch der vorgeschriebene Maximalanteil von 0,3 Prozent der darin enthaltenen psychoaktiven Substanz THC wirkt noch nicht berauschend.

So lief der Verkaufsstart

„Die Nachfrage war aufgrund der medialen Berichterstattung sehr groß“, schildert Erwin Kerschbaummayr, Obmann der Trafikanten in Oberösterreich, die ersten Tage nach dem Verkaufsstart. „Wir hatten aber das Problem, dass wir in der ersten Woche keine Lieferungen bekommen haben. Da waren die Kunden enttäuscht.“ Erst seit Samstag beziehungsweise Montag sind die Tabakläden mit dem legalen Cannabis – es wird in Tabak gemischt oder auch pur geraucht – bestückt.