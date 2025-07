Pendlerin hat jetzt doch einen Bus für Heimfahrt

Verärgert und verzweifelt war die stark sehbehinderte Pendlerin Sonja Siegl aus Fels am Wagram, als sie sich in der Vorwoche an die „Krone“ wandte. Die 53-Jährige fährt, wie berichtet, täglich von Fels nach Wien in die Arbeit. Wegen Sanierungsarbeiten ist auf der Bahnstrecke zwischen Krems und Wien Franz-Josefs-Bahnhof allerdings nur ein Gleis befahrbar, was an den meisten Tagen so große Verspätungen auslöst, dass Siegl den letzten Bus nach Hause gar nicht mehr erwischen kann und Bekannte oder Freunde bitten muss, sie abzuholen.