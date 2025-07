Toter im Auto: Rätsel nach mysteriösem Leichenfund

Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Polizei in Mils bei Hall in Tirol: Mittwochabend wurde auf einem Parkplatz ein toter Mann in einem Auto aufgefunden. Entdeckt wurde die Leiche von einem Bekannten. Zur Klärung der Todesursache sei eine Obduktion angeordnet worden. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vor.