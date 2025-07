Eisbär auf Spitzbergen präventiv erschossen

Der oberste Beamte von Spitzbergen leitete Ermittlungen ein. Laut den örtlichen Behörden wurde der Eisbär am Mittwochnachmittag auf der Blomstrand-Halbinsel in der Nähe des kleinen Ny-Ålesund erschossen. Der Kadaver soll zu Untersuchungen in den Hauptort von Spitzbergen gebracht werden.