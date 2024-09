Vorsicht bei Schulmilch: Oft zu viel Zucker

Reine Kuhmilch, die speziell an Kinder adressiert ist, fanden die Konsumentenschützer nicht in den Supermarkt-Regalen, aber eine große Auswahl an entsprechend aufgemachten Milchmischgetränken wie Kakao-, Schokodrinks oder Vanillemilch. Der Preis der 16 getesteten Produkte lag zwischen 22 und 64 Cent pro 100 Milliliter.