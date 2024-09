Wie SPÖ-Chef Babler zur Aufholjagd blasen möchte

Obwohl viele Umfragen zur Nationalratswahl die SPÖ abgeschlagen auf Platz drei sehen, wähnen sich die Sozialdemokraten selbst noch in Schlagdistanz zu FPÖ-Chef Herbert Kickl. Am Montagabend will Andreas Babler wieder zurück auf Kanzlerkurs kommen. Die „Krone“ kennt die Umfrage, die den Genossen parteiintern noch Hoffnung macht.