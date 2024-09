Den Menschen wieder die Würde zurückgeben

Was mit einer Lebenskrise begann, dem Leiden an großen Sinnlosigkeitsgefühlen, ist heute zu einem Verein mit rund 300 ehrenamtlichen Helfern, einigen Zivildienern und einem Dutzend Angestellter geworden. Elmar und Margit Stüttlers Initiative „Tischlein Deck Dich Vorarlberg“ ist zu einer karitativen Marke geworden, die aus dem Ländle nicht mehr wegzudenken ist. Fast täglich bewegt der Verein, der in Vandans beheimatet ist, mit zehn Fahrzeugen etwa 30 Tonnen an Lebensmitteln, verteilt sie an Menschen, deren Einkommen nicht mehr ausreicht, um den Lebensunterhalt zu decken. Wöchentlich kann man die Vereinsfahrzeuge mit dem bekannten Logo in Bludenz, Feldkirch, Götzis, Dornbirn und Bregenz sehen, wo sich die Abgabestellen befinden.