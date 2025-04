Illwerke haben das Tempo nochmal angezogen

Versorgungssicherheit in Europa

Ziel des Vorverfahrens sei es, offene Fragen mit der Behörde frühzeitig zu klären und das eigentliche Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bestmöglich vorzubereiten, sagte Vorstandsvorsitzender Christof Germann. Als „Grüne Batterie in den Alpen“ soll das Lünerseewerk II einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit in Europa leisten, erklärten Germann und sein Vorstandskollege Gerd Wegeler. Aus technischer Sicht sei das Projekt seit 2021 noch in mehrfacher Hinsicht optimiert worden, sagte Wegeler. „So konnten wir eine Steigerung der Leistung auf rund 1100 Megawatt im Turbinenbetrieb und 1050 Megawatt im Pumpbetrieb erreichen“, stellte Wegeler fest.