Von Verwerfungslinien und Kommunikationsworkshops

Konflikt begann nicht mit Venier-Aussagen in der „Krone“

Dazu kommt, dass – wen wundert es bei mehr als 20 Österreicherinnen, die in der Vorsaison im Weltcup an den Start gegangen sind – nicht alle Ladys BFF (Best Friends forever) sind. Zudem schwelt der – offiziell befriedete – Konflikt auch nicht erst seit den Aussagen von Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier in der „Krone“, sondern schon seit Monaten. Ob die von Stecher angekündigten Kommunikationsworkshops all diese Problematiken lösen können? Ich wage es ernsthaft zu bezweifeln