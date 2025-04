Biker musste mit Heli in Klinik geflogen werden

Ein 58-jähriger Mann war am Freitagabend gegen 18.30 Uhr mit seinem Motorrad in Hohenweiler auf der L1 unterwegs in Richtung Deutschland. Kurz vor einer Rechtskurve verlor der Lenker plötzlich die Kontrolle über sein Bike, stürzte und rutschte mehrere Meter in Richtung des rechten Fahrbahnrandes. Als Grund gab er später ein technisches Problem seines Motorrads an.