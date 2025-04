Huber: USA vs. Sowjetunion machte Ex-Papst möglich

Wer folgt nun?

Der Vatikan steht an einem historischen Wendepunkt. Wer wird der nächste Papst? Wird er ein politischer Akteur sein, der die Richtung der Kirche beeinflusst? „Wenn es der Patriarch von Jerusalem wird, könnte er tatsächlich politisch mehr Einfluss ausüben“, erklärt Huber. Papst Franziskus sprach oft von Barmherzigkeit. Doch was bedeutet das in einer Welt, die zunehmend von Unbarmherzigkeit geprägt ist? „Unbarmherzigkeit gibt es nicht nur in der Politik. Sie zeigt sich auch im Kleinen – in Ehen, in Partnerschaften, im Berufsleben und sogar auf Schulhöfen“, sagt Huber. Gerade hier, im persönlichen Bereich, müsse die Kirche ansetzen: „Die Kirche muss sich nicht nur um die globale Unbarmherzigkeit kümmern, sondern auch um die im Alltag.“