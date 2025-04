Gläubige können letzten Tag zum Papst-Sarg

Um 20 Uhr wird der Sarg in einer feierlichen Zeremonie verschlossen, dem Ritus steht Kardinalkämmerer Kevin Farrell vor. In der Nacht auf Freitag warteten die Menschen noch stundenlang, um zum Leichnam des Pontifex zu gelangen. Eigentlich hatte der Heilige Stuhl geplant, den Petersdom am Donnerstag nur bis Mitternacht zu öffnen. Wegen des großen Andrangs entschieden sich die Verantwortlichen aber doch dazu, die Menschen nach Mitternacht noch in den Dom zu lassen.