Wieso der Jungstar vor dem Anpfiff ins Bett muss

Der große Schlager steht heute (17) ganz im Zeichen der Revanche. Sturm hat mit der Austria nach dem 1:2 am Mittwoch in Wien noch eine Rechnung zu begleichen. Das Rennen um den Meisterteller ist extrem heiß, Jungstar Leon Grgic ist aber überzeugt, dass die Meisterparty auch dieses Jahr in Graz steigt.