„Haben WSG richtig in die S****** reingenommen!“

Philipp Semlic (WSG-Tirol-Trainer): „Man muss die Niederlage nüchtern analysieren, wie die ganze Saison. Im unteren Playoff ist das erste Tor so wichtig, heute ist es gegen uns gefallen, das ändert die ganze Dynamik des Spiels. Wir haben versucht, mit dem 0:1 in die Pause zu kommen, haben aber kurz vorher noch das zweite Gegentor bekommen. Dann war es schwierig. Wir haben in der zweiten Hälfte noch versucht, nach vorne zu spielen, den Anschlusstreffer zu erzielen, der ist aber nicht gelungen. Am Ende muss man die Niederlage akzeptieren, wie sie ist. Es ist ein Faktum, dass wir uns mehr vorgenommen haben, wir Zählbares mitnehmen wollten, leider ist uns das nicht geglückt.“