Obdachloser auf „Selbstverköstigungstour“

Glastüre mit Steinen beworfen

Bei seinem jüngsten Auftritt vor Gericht muss er sich wegen eines Einbruchs in eine Bäckerei in Lauterach verantworten, wo er einen Marmorkuchen stahl. Dazu kam noch Sachbeschädigung, weil er zuvor die Glastüre mit Steinen beworfen und dadurch beschädigt hatte. Besonders dreist, kurz nach seiner polizeilichen Einvernahme am Posten in Lauterach, marschierte der Unbelehrbare schnurstracks in den gegenüberliegenden Sparmarkt, um ebenfalls ohne zu bezahlen zu essen.