Der Grabher-Express ist weiterhin nicht zu stoppen

Im Tessin begann die Dornbirnerin, die in der Weltrangliste an Position 238 geführt wird, wieder wie aus der Pistole geschossen. Bei teils sehr windigen Verhältnissen ging Grabher gegen die um sieben Jahre jüngere Tschechin mit einem Break rasch 3:0 in Führung, ehe Palicova im vierten Game erstmals anschreiben konnte. Es sollte ihr einziger Spielgewinn im ersten Satz bleiben, zu stark präsentierte sich Österreichs ehemalige Nummer eins, die ihrer Gegnerin ein weiteres Mal das Service zum 5:1 abnehmen und in weiterer Folge ihren ersten Satzball zum 6:1 verwerten konnte.