Beim Kirschblütenrennen soll in Wels ein Sieg her

„Wir sind schon wieder beim Training im Atterseegebiet“, verriet „Team Vorarlberg“-Sportdirektor Paul Renger, als ihn die „Krone“ am Samstagvormittag am Telefon erreichte. Keine Verschnaufpause also für Colin Stüssi und Co., die erst am Freitagnachmittag die Tour of the Alps in Osttirol beendet hatten. Bevor am Sonntag mit dem Welser Kirschblütenrennen bereits das nächste Highlight wartet, blickte Renger nochmals kurz auf die Tour of the Alps zurück.