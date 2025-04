Neuer Rekordstand bei Einzelunternehmen

EPU sind klein, wirken manchmal unscheinbar, doch gerade weil sie so viele sind, sind sie eine starke Säule in der Vorarlberger Wirtschaft“, betont EPU-Sprecherin Heidi Winsauer. Knapp 15.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind als Einzelunternehmer tätig – so viele wie nie zuvor. Vor allem in beratenden und kreativen Branchen sowie im B2C-Bereich sind EPU prägend. Allein 1215 Ein-Personen-Unternehmen gibt es im Bereich Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT. Auch unter den persönlichen Dienstleistern (87 Prozent), Berufsfotografie (85 Prozent) und bei den Kunsthandwerken (87 Prozent) ist der EPU-Anteil besonders hoch.