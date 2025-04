„Ich und meine sechs Päpste“

Wollte von den Vorgängen nicht gewusst haben

Pater Jalics wurde, gemeinsam mit einem Mitbruder, von der argentinischen Militärjunta verschleppt und fünf Monate mit verbundenen Augen und gefesselt in Haft gehalten, am Ende in einem undurchdringlichen Gelände ausgesetzt. Man hoffte, die beiden Jesuiten würden nicht mehr in die Zivilisation zurückfinden und verhungern oder verdursten. Man hatte sich getäuscht. Jalics fand zurück, und der Provinzial der Jesuiten, der Jorge Mario Bergoglio hieß, wollte von den Vorgängen nichts gewusst haben. Zweifel blieben. In den argentinischen Medien kochte just um die Papstwahl diese Geschichte wieder auf, weshalb das Kardinalskollegium von der Wahl Abstand nahm. Beim zweiten Anlauf, also nach Ratzingers Abdankung, klappte es dann.