Vorarlbergs Wasserretter sind auf Rekordkurs

Das vergangene Jahr war für die Vorarlberger Wasserrettung ein intensives: Die insgesamt 660 aktiven Mitglieder erbrachten 68.500 Stunden – natürlich ehrenamtlich. Ein Spitzenwert, wie die Organisation in ihrer jüngst vorgelegten Jahresbilanz berichtet. Zentrales Tätigkeitsfeld sind naturgemäß Rettungseinsätze. So mussten die Wasserretter im vergangenen Jahr 321 Mal Erste Hilfe leisten – im Jahr zuvor waren es 388 solcher Einsätze. 20 Personen wurden aus den Fluten gerettet (Vorjahr: 51), in fünf Fällen mussten die Wasserretter sogenannte Totbergungen leisten.