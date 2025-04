Über den langen Kampf für unseren „Sternenhimmel“

Der Nachthimmel zwischen Boden- und Neusiedler See ist immer noch in Gefahr. Lediglich 20 Prozent der Weltbevölkerung haben aktuell noch freie Sicht auf die nächtliche Milchstraße. Denn aufgrund der schleichenden Urbanisierung und des technologischen Fortschritts breitet sich die Lichtverschmutzung weiter aus – auch hierzulande! „Die Hintergrundaufhellung legt zunehmend einen grauen Schleier über den Nachthimmel, etliche Sternenformationen sind im städtischen Bereich unauffindbar“, so die Mahner.