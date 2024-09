Hier greifen fast nur Frauen zum Werkzeug

In Kematen am Innbach wird bei „chary chic“ alten Möbeln neues Leben eingehaucht. In Workshops dürfen Kunden dabei auch selbst zum Werkzeug greifen – bislang ist das fast ausschließlich ein Fall für Frauen. Warum das so ist? Das wollten wir von Vintage-Möbel-Spezialistin Charity Putz wissen.