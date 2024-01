Die Krise macht die Möbelhersteller kreativ

Aus für zwei Schauräume

Der Kostendruck in Verbindung mit einem gesunkenen Umsatz im Vorjahr hat den Blick geschärft: Joka hat den Schauraum in St. Pölten geschlossen, mit Ende März macht jener in Villach zu. Auch für jenen in Linz hätte das Aus kommen sollen - dieser wird nun vom Schärdinger Innenarchitekturspezialisten Gupfinger geführt. Das Familienunternehmen ist aber auch offen für Neues. Mit einer Outdoorliege, die mit Sonnensegel-Spezialist Soliday umgesetzt wurde, brachte Joka ein Multifunktionsmöbel auf den Mark, das für viel positive Resonanz sorgt.